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Karabükspor’da olağanüstü kongre kararı iptal

1’inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un Başkanı Namal, yarın yapılacak olan olağanüstü kongrenin iptal edildiğini, görevinden de ayrılacağını açıkladı.

28 Eylül 2018 Cuma 17:46
Karabükspor’da olağanüstü kongre kararı iptal

Geçen 29 Ağustos’ta yapılan olağanüstü kongrede Kardemir Karabükspor’un Başkanı seçilen Sedat Namal, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Başkan Namal, yarın yapılacak olan olağanüstü kongrenin iptal kararını şöyle açıkladı: "Bir takım olumsuzluklar nedeniyle kongre kararı aldık. İlk kongremiz 22 Eylül’dü. Yarında 2’nci kongremiz vardı. Biz son ana kadar konjektürü izledik. Konjektürü takip edenleri izledik. Karabükspor’a hangi noktada kimlerin destek verebileceğini, kimlerin takip ettiğini izledik. Amaçların ve hedeflerin ne olduğunu inceledik.

Yönetim kurulu arkadaşlarımızla karar aldık. Yasada, tüzükte, dernekler kanununda bize tanınan hak doğrultusunda yönetim kurulu olarak yarın ki kongremizi iptal ettik. Yarın Karabüksporumuzun kongresi yok. Mevcut yönetim görevine devam edecektir. Kulüp Başkanlığından bugün veya Pazartesi belki de önümüzdeki hafta ayrılacağım. Tüzüğümüzün gerektirdiği yasal çerçeve noktasında da asbaşkanlardan bir arkadaşımız bu süreci yürütecek. Karabükspor deplasmanlara gidecek. Hizmetler aksamayacak. İnşallah takımımız da başarılı sonuçlar. Bu süreç bu şekilde devam edecek." dedi.

Kulübün eski başkanlarından Mustafa Yolbulan tarafından mahkemeye verildiğine dikkat çeken Namal, "Hukuk herkese lazım. Ama hukuku da meşgul etmemek lazım. Beni, sayın belediye başkanımızı, basın mensubu birkaç arkadaşımı mahkemeye verdiler. Konuşanı susturmaya çalışıyorlar. Mesaj çok farklı yere gidebilir. Bununla ilgili duyumlar var, çalışmalar var. Amerika’dan paylaşılan ve Amerika’dan gönderilen konulara da biz zamanı gelince, gerekli şeyleri ortaya koyup bunları da paylaşacağız. Bizimde bir takım çalışmalarımız olacak. Hukuki süreç Karabük’te bundan sonra farklı yürüyecek.

Yani bu şu demektir; Buradakiler küçük siyasetçiler büyük veya buradakiler küçük bakanlar büyük. Biz işimizi yukarıdan hallederiz düşüncesiyle bu tavırı gösterebilir bu aile. Ama bunda yanılıyorlar. Süreç doğru olanı gösterecektir. Biz hukuka güveniyoruz. Hakkımızı arayacağız. Sadece bizim suçumuz kongrede çalanın yanına, çırpanın yanına bu kişilerle ilgili değildi, Karabükspor noktasında. Yani benden sonraki gelecek bir yönetimde benimle ilgili bir noksanlık varsa bunun gereğini yapmazsa o da yanlış yapmış olur. Yolbulan ailesi bu hukuk mücadelesiyle beraber bize de Karabükspor başkanlığını bıraktırmadı diyelim ama biz Karabükspor zarar görmesin diye de böyle bir karar aldık. İnşallah hayırlısı olur.’’

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 17:46
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