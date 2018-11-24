Karabükspor'da hedef ligde kalmak





KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, tek hedeflerinin takımı ligde tutmak olduğunu belirtti.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2-1 yenildikleri Balıkesirspor Baltok maçında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini, maçın başında 10 kişi kalmalarına rağmen kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını söyledi.

Teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu maçta kan değişikliği hemen fark edildi. Teknik direktörümüz Taner Öcal, takımla 2-3 antrenman yapabilmesine rağmen oyunculara öz güven geldiğini fark ettik. Balıkesirspor Baltok maçını kazanabilirdik ancak 2. dakikada 10 kişi kaldık. Buna rağmen sahada ne yaptığını bilen ve kazanma hırsı olan bir takım vardı. Her şey daha iyi olacak. İlerleyen haftalarda daha güzel maçlar çıkartacak Karabük'ün çocukları. Tek hedefimiz var, bu takımı bu ligde tutmak."





- Gençlerbirliği maçı hazırlıkları





Kırmızı-mavililer, 14. haftada oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Pas ve şut çalışmasının yapıldığı 2 saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.

Sakatlığı süren Emre Eser ve Berkay Yılmaz, takımdan ayrı çalıştı.



