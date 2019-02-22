Karabüklü sporcu Afrika Para Taekwondo Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan Afrika Para Taekwondo Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan Afrika Para Taekwondo Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

20 Şubat 2018 tarihinde Mısır’ın Hurgada şehrinde gerçekleştirilen Afrika Para Taekwondo Şampiyonası’nda Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Özcan 05-06 Şubat tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Para Taekwondo Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazanmıştı.

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