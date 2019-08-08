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Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı- Gözaltındaki 20 şüpheliden ikisi serbest bırakıldı, 18'i adliyeye sevk edildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KARABÜK (AA) - FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20 oldu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik düzenlediği operasyonda T.A. da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve T.A. serbest bırakıldı, diğer 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik 5 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edilen, ayrıca örgütün yeni yapılanmasında sözde il mensubu, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının da aralarında bulunduğu R.T, E.İ, E.E, M.E.G, M.Ö, S.Ş, D.S, C.A, Ş.A, C.Ö, E.K, M.Ü, N.O, T.G, S.S, M.Ö, M.Ş, Z.O. ve A.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, hafıza kartları, bilgisayarlar, örgütsel yasaklı yayınevlerince basılmış kitaplar, örgüte ait vaaz kasetleri, tabletler, 4 bin 200 dolar ile bin 400 lira ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük

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