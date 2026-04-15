SON DAKİKA
“Nimet”e çöktüler hizmeti unuttular Trump’ın ablukası işe yaramadı: Hürmüz’de gemi trafiği sürüyor Manevi boşluk gençleri canavarlaştırıyor Motorine zam geldi: Brent petroldeki yükseliş pompaya yansıdı İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var İran’ın bir kolu daha kesilecek mi? ABD-İsrail-Lübnan anlaştı! CHP'den bir istifa daha: Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ayrıldı Macaristan seçimleri Muhalefeti çok sevindirdi! Karahasanoğlu’ndan "Orban-İmamoğlu" kıyaslaması CHP kendi seçmenini İzmir'de sırtından vurdu! Erdoğan’ın başkanlığı meşru mu? İdris Günaydın’dan liderlik ve inanç istismarı yorumu
Karabük heyetinden Bakan Bak'a Spor ve Gençlik yatırımları ziyareti
Aktüel

Karabük heyetinden Bakan Bak’a Spor ve Gençlik yatırımları ziyareti

Serhat Sarıbaş
Karabük heyetinden Bakan Bak’a Spor ve Gençlik yatırımları ziyareti

Karabük’ün siyasi temsilcilerinden oluşan heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek kentteki spor altyapısını güçlendirecek projeleri ve gençlere yönelik yeni yatırım planlarını görüştü.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt’tan oluşan heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti. Karabük’ün spor vizyonunun ve gençlik hizmetlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, halihazırda devam eden kamu yatırımlarının son durumu ile gelecekte hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler detaylıca ele alındı. Heyet üyeleri, kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak ve gençlerin sosyal imkanlarını artırmak adına yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Bak’a kapsamlı bir bilgilendirme sundu.

 

Görüşme sırasında Karabük’ün spor tesisleşmesi konusundaki ihtiyaçları ve fiziksel altyapının modernize edilmesi başlıkları üzerinde durulurken, yerel yönetim ve bakanlık arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Şehrin spor potansiyelini yukarı taşıyacak adımların değerlendirildiği ziyarette, heyet tarafından Bakan Osman Aşkın Bak’a Karabük’e yönelik bir davet de iletildi. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen buluşmada, gençlere sunulan hizmet kapasitesinin artırılması ve kentin ulusal spor camiasındaki yerinin sağlamlaştırılması konusunda tam mutabakata varıldı.

