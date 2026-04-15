Karabük heyetinden Bakan Bak’a Spor ve Gençlik yatırımları ziyareti

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt’tan oluşan heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti. Karabük’ün spor vizyonunun ve gençlik hizmetlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, halihazırda devam eden kamu yatırımlarının son durumu ile gelecekte hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler detaylıca ele alındı. Heyet üyeleri, kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak ve gençlerin sosyal imkanlarını artırmak adına yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Bak’a kapsamlı bir bilgilendirme sundu.

Görüşme sırasında Karabük’ün spor tesisleşmesi konusundaki ihtiyaçları ve fiziksel altyapının modernize edilmesi başlıkları üzerinde durulurken, yerel yönetim ve bakanlık arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Şehrin spor potansiyelini yukarı taşıyacak adımların değerlendirildiği ziyarette, heyet tarafından Bakan Osman Aşkın Bak’a Karabük’e yönelik bir davet de iletildi. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen buluşmada, gençlere sunulan hizmet kapasitesinin artırılması ve kentin ulusal spor camiasındaki yerinin sağlamlaştırılması konusunda tam mutabakata varıldı.