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Karabük Atatürk Ortaokulu G.S.K THF 2. Lige çıkmaya hak kazandı

Ankara Bölgesel Lig finallerine katılan Karabük Atatürk Ortaokulu G.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
Karabük Atatürk Ortaokulu G.S.K THF 2. Lige çıkmaya hak kazandı

Ankara Bölgesel Lig finallerine katılan Karabük Atatürk Ortaokulu G.S.K Hentbol Takımı Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi’ne katılmaya hak kazandı.


Amatör futbolcularla kurulan Karabük Atatürk Ortaokulu G.S.K Hentbol Takımı Mart ayında düzenlenen Ankara Bölgesel Lig finallerinde gösterdiği başarı ile Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Böylece Karabük ilinde yıllardır bir eksiklik olan salon sporlarında bir devlet okulu spor kulübü profesyonel liglerde oynama hakkı elde etti.


Kulüp Başkanı Erol Sütcü, 2019 yılı Ocak ayında Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu‘nun direktifleriyle bir proje oluşturduklarını belirterek, “Karabük Atatürk Ortaokulu Müdürü Gökhan Berat, Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Sezgin Sayın, Mehmet Çetin, Sinan Şener, Gökhan Doğrul ve Tahir Şahin’den oluşan proje ekibimiz ile çalışmalarımıza başladık. İlk etapta kentimizde öğrenim gören üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan hentbol takımımızı kurduk. 2. Lige yükselme maçlarına kısa bir süre kalmasına rağmen büyük gayretlerle çalışarak takımımızı hazır hale getirdik ve 2.Lige yükselmeyi hak ettik. Kulüp olarak önce eğitim sonra spor felsefesiyle gençlerimizi boş vakitlerinde kötü alışkanlıklar kazanma tehlikelerinden uzaklaştırarak spora yönlendirme hedefindeyiz. Bu amaçla kulübümüz de her yaş grubunda bulunan öğrencilerimiz için hentbol branşının yanında futbol, voleybol, futsal, atletizm ve güreş branşlarında da sporcularımız bulunmaktadır. Kulübümüzün hentbol 2.ligine yükselmesinde teşvik ve desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Fatih Vargeloğlu‘na teşekkür ediyoruz ve Ekim ayı içerisinde başlayacak lig maçlarımıza tüm sporseverleri Soğuksu Merkez Spor Salonunda takımımıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
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