Karabiga’ya FIFA standartlarında futbol sahası

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga’da FIFA standartlarına uygun futbol sahasının yapımına başlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Karabiga Belediyesini ziyaretinde, bölgeye FIFA standartlarında bir futbol sahası yaptırma sözü vermişti. Sözün üzerinden henüz bir ay dahi geçmeden bölgede saha yapımına başlandı. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkanvekilimiz yaklaşık bir ay kadar önce belediyemizi ziyaretinde bizimle birlikte kendisini sporcu kardeşlerimiz karşılamıştı ve FIFA standartlarında bir futbol sahası istemişlerdi. Kısa zaman içerisinde saha yapımına başlandı. Başkanvekilimiz, ’Karabiga’nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var’ diyor. Allah’ın izniyle onun sayesinde olacak. Karabiga bizim dönemimizde bu güne kadar hiç alamadığı yatırımı bu dönemde alacaktır" dedi.

"Bu futbol sahası herhangi bir saha değil"

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan ve 105’e 68 metre eni boyu olan FIFA standartlarına uygun futbol sahası, basketboldan atletizme kadar bir çok spor faaliyeti imkanını içerisinde barındırıyor. AK Turan, Karabiga’ya özel önem verdiklerini dile getirerek, "Gençlerimizin talepleri doğrultusunda futbol sahamızın yapımına kısa zamanda başladık. Bu futbol sahası herhangi bir saha değil. Halı saha gibi olmayacak. FIFA standartlarında bir futbol sahası. 105’e 68 metre eni boyu olan, bir çok spor imkanı içerisinde barındıran, futbol başta olmak üzere basketbol, tartan pist, atletizm gibi alanlarla ilgili güzel bir alt yapıyla yapıyoruz. Karabiga’nın bir çok konuda geride kaldığını biliyorum. Bu kadar çok imkanlara rağmen sahili, iş imkanları, çevresi gibi çok farklı imkanları olmasına rağmen geri kalmışlığı var. Bunu çok hızlı kapatmayı planlıyoruz. Bizim gönül belediyeciliği dediğimiz anlayışla bunları yapmayı istiyoruz. Karabiga’nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var" şeklinde konuştu.