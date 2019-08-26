0553 313 94 23

Karabiga’ya FIFA standartlarında futbol sahası

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga’da FIFA standartlarına uygun futbol sahasının yapımına başlandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:38
Karabiga’ya FIFA standartlarında futbol sahası

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga’da FIFA standartlarına uygun futbol sahasının yapımına başlandı.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Karabiga Belediyesini ziyaretinde, bölgeye FIFA standartlarında bir futbol sahası yaptırma sözü vermişti. Sözün üzerinden henüz bir ay dahi geçmeden bölgede saha yapımına başlandı. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkanvekilimiz yaklaşık bir ay kadar önce belediyemizi ziyaretinde bizimle birlikte kendisini sporcu kardeşlerimiz karşılamıştı ve FIFA standartlarında bir futbol sahası istemişlerdi. Kısa zaman içerisinde saha yapımına başlandı. Başkanvekilimiz, ’Karabiga’nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var’ diyor. Allah’ın izniyle onun sayesinde olacak. Karabiga bizim dönemimizde bu güne kadar hiç alamadığı yatırımı bu dönemde alacaktır" dedi.



"Bu futbol sahası herhangi bir saha değil"


Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan ve 105’e 68 metre eni boyu olan FIFA standartlarına uygun futbol sahası, basketboldan atletizme kadar bir çok spor faaliyeti imkanını içerisinde barındırıyor. AK Turan, Karabiga’ya özel önem verdiklerini dile getirerek, "Gençlerimizin talepleri doğrultusunda futbol sahamızın yapımına kısa zamanda başladık. Bu futbol sahası herhangi bir saha değil. Halı saha gibi olmayacak. FIFA standartlarında bir futbol sahası. 105’e 68 metre eni boyu olan, bir çok spor imkanı içerisinde barındıran, futbol başta olmak üzere basketbol, tartan pist, atletizm gibi alanlarla ilgili güzel bir alt yapıyla yapıyoruz. Karabiga’nın bir çok konuda geride kaldığını biliyorum. Bu kadar çok imkanlara rağmen sahili, iş imkanları, çevresi gibi çok farklı imkanları olmasına rağmen geri kalmışlığı var. Bunu çok hızlı kapatmayı planlıyoruz. Bizim gönül belediyeciliği dediğimiz anlayışla bunları yapmayı istiyoruz. Karabiga’nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatlıses’ten Beyazgül’e teşekkür
    1. Tatlıses’ten Beyazgül’e teşekkür
    2. En güzel kareler Tepebaşı’nda yarışıyor
    3. Çevre yolunda feci kaza: 1 ölü
    4. ‘Emeğe Saygı Adalete Davet’ açıklaması..
    5. İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara..
    6. Büyükşehir’den Anıtkabir’e özel çalışma
    7. "Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok..
    8. Didim polisinden skunk operasyonu: 4..
    9. Kadın cinayetlerine ilişkin..
    10. "Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun..
    11. CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına silahlı..
    12. Buldan’da çıkan orman yangını 2 saatte..
    13. Osmaniyeli şehit babası: "Şehit babası..
    14. Trabzonspor’un yeni transferi..
    15. Adapazarı’nda muhtarlar istiyor,..
    16. CHP üyesi, CHP'li başkana silahla..
    17. Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü..
    18. Quaresma'ya Süper Lig'den talip çıktı
    19. NATO’da en güçlü ordular belli oldu!..
    20. Ticari araç ile otomobil çarpıştı,..
    21. Aksa Jeneratör Turquality belgesi aldı
    22. Fenerbahçe Beko, sezonu açtı
    23. Damat gelini almaya otomobil yerine..
    24. Assan Hanil uzun yıllar görev yapan..
    25. Assan Hanil uzun yıllar görev yapan..
    26. Aranan yankesiciler suçüstü yakalandı
    27. Deyrizorlu Araplar, YPG/PKK'nın..
    28. Gerilimi tırmandıracak adım! İran,..
    29. Süryani Metropoliti Didim’de ayin..
    30. Riyad ve Abu Dabi'den "Yemen'de..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”