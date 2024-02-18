Karabaş otu: sağlık sorunlarına alternatifsiz kalmayın! Duyan kadrajına alacak! Doğanın hediyesi

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir?

*Çok iyi balgam söktürücüdür. Düzenli kullanımda vücuttaki balgamı kısa sürede söker ve atar.

*İdrar yolları enfeksiyonuna karşı harika bir ottur. İdrar yollarına görülen enfeksiyonu karabaş otu sayesinde yok olmaktadır.

*Deri hastalığında özellikle egzaman gibi hastalıklarda karabaş otu eksik edilmemelidir.

*Bitkiler arasında kalbi en iyi güçlendiren bitkiler arasındadır.

*Özellikle romatizma ağrılara karşı çok faydalı bitkidir. Romatizma ağrıları olanlar muhakkak kullanması gerekir.

*Uykusuzluk problemleri çeken kişilere uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca düzenli kullanımda uykusuzluk problemine çözüm olmaktadır.

*Sinüzitin tekrar olmaması ve ilerlemesine karşı faydası bulunmaktadır.

*Diğer bir özelliği ise beyin tümörünü geciktirici olmasıdır. Fakat düzenli ve yeterli kullanılması gerekir.

*Ayrıca kan ve akciğer kanserini de geciktirici özelliği de bulunmaktadır.

*Sinir sistemini ve kalp organını güçlendirmektedir.

*Karabaş otunun kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır.

*Yüksek tansiyonu için de faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

*Özellikle kan dolaşımı bozukluğuna da iyi gelmektedir.

*Hatta iç huzursuzluğa ve yorgunluğa karşı da karabaş otu çok faydası vardır.

*Epilepsi hastalığına karşı da çok faydası bulunmaktadır.

*Zekayı ve hafızayı güçlendiriyor ayrıca zihinsel yorgunluğa da iyi gelmektedir.

*Grip, nezle, soğuk algınlığına ve öksürük için de etkili bir ot türüdür.

*Baş ağrısında ve migren de etkili bir bitkidir.

*Sigarayı bıraktırıcı özelliği de bulunmaktadır.

*Hazımsızlığa, kabızlığa ve gaza da çok faydalıdır.

Karabaş Otunun Kullanımı Nasıldır?

2 tatlı kaşığı ister tohumunu ister 1 tatlı karabaş otunu kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca kaynatın. Demleme süresi dolduktan sonra süzün ve günde 1 bardak olacak şekilde 10 gün boyunca için. 10 gün devam edin 7 gün ara verin. Kür halidir 2 defa yapılması yeterli olacaktır.

2 günde 1 olacak şekilde 1 bardak tüketin yeterlidir. Karabaş otunu hamileler, hassas cildi olanların kullanması tavsiye edilmez.