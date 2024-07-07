Karabaş otu: Gram altın kadar değerli! Her gün 1 bardak tüketmek yetiyor! Tıkalı damarları hortum gibi açıyor!

Bu ot, geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan ve çeşitli sağlık faydalarıyla tanınan önemli bir bitkidir. Peki karabaş otunun faydaları nelerdir? Detaylarda...

Bal, binlerce yıldır bilinen ve sağlık için kullanılan doğal bir mucizedir, antiviral özelliklere sahiptir. Doğal karabaş otu balı ise nadir bulunan, hafif kırmızımsı tonlarda, hoş kokulu bir bal çeşididir; dudaklardan başlayarak genize kadar nane ferahlığıyla ağız içini doldurur.

• Karabaş otu balı, damarsertliğini önlemeye yardımcı olabilir ve kalp damarlarını açarak kalbin güçlenmesine destek sağlayabilir. Karabaş otu, anti-enflamatuar özellikleriyle tanınır, bu yüzden romatizmal hastalıklar, artrit ve kas ağrıları gibi durumlarda hafifletici bir etki gösterebilir. Karabaş otu, kan dolaşımını artırıcı özelliklere sahip olabilir ve bu özelliğiyle kalp sağlığını destekleyerek kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir?

-Çok iyi balgam söktürücüdür. Düzenli kullanımda vücuttaki balgamı kısa sürede söker ve atar.

-İdrar yolları enfeksiyonuna karşı mucizesi bir ottur. İdrar yollarına görülen enfeksiyonu karabaş otu sayesinde yok olmaktadır.

-Deri hastalığında özellikle egzaman gibi hastalıklarda karabaş otu eksik edilmemelidir.

-Bitkiler arasında kalbi en iyi güçlendiren bitkiler arasındadır.

-Özellikle romatizma ağrılara karşı çok faydalı bitkidir. Romatizma ağrıları olanlar muhakkak kullanması gerekir.

-Uykusuzluk problemleri çeken kişilere uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca düzenli kullanımda uykusuzluk problemine çözüm olmaktadır.

-Sinüzitin tekrar olmaması ve ilerlemesine karşı faydası bulunmaktadır.

-Diğer bir özelliği ise beyin tümörünü geciktirici olmasıdır. Fakat düzenli ve yeterli kullanılması gerekir.

-Ayrıca kan ve akciğer kanserini de geciktirici özelliği de bulunmaktadır.

-Sinir sistemini ve kalp organını güçlendirmektedir.

-Karabaş otunun kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Yüksek tansiyonu için de faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

-Özellikle kan dolaşımı bozukluğuna da iyi gelmektedir.

-Hatta iç huzursuzluğa ve yorgunluğa karşı da karabaş otu çok faydası vardır.

-Epilepsi hastalığına karşı da çok faydası bulunmaktadır.

-Zekayı ve hafızayı güçlendiriyor ayrıca zihinsel yorgunluğa da iyi gelmektedir.

-Grip, nezle, soğuk algınlığına ve öksürük için de etkili bir ot türüdür.

-Baş ağrısında ve migren de etkili bir bitkidir.

-Sigarayı bıraktırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Hazımsızlığa, kabızlığa ve gaza da çok faydalıdır.

Karabaş Otunun Kullanımı Nasıldır?

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2 tatlı kaşığı ister tohumunu ister 1 tatlı karabaş otunu kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca kaynatın. Demleme süresi dolduktan sonra süzün ve günde 1 bardak olacak şekilde 10 gün boyunca için. 10 gün devam edin 7 gün ara verin. Kür halidir 2 defa yapılması yeterli olacaktır.

2 günde 1 olacak şekilde 1 bardak tüketin yeterlidir.