Karabağlılar evlerinin anahtarını sandıktan çıkarıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ermenistan tarafından 27 yıl önce işgal edilen ve evlerinden koparılan 1 milyondan fazla Azerbaycanlı mazlumun yaşadığı acılar, gazeteci yazar Oktay Hacımusalı tarafından kitap haline getiriliyor. Akit’e yaptığı açıklamada evlerinden edilen ve büyük trajediler yaşayan her bir mazlumun insanın içini acıtan hikayelerine dikkati çeken Hacımusalı, bu hikayelerin en dokunaklı olanlarını bir kitapta toplamak için çalışma başlattığını

Ermeni zalimliği de kitapta yer alacak!

Kitapta yıllarca Ermenilerin uyguladığı zalimliklere yer vereceğini belirten Hacımusalı, şunları söyledi: “Savaşlar her zaman insanların hayatını olumsuz etkiler. Mutlaka ölümler, yaralanmalar, göçler, geçmişe özlem olur. Ancak bu kez farklı bir yanı da var. Hikayeler acıklı, dokunaklı olduğu kadar da bu kez umut da var. Karabağ savaşı sırasında yaşanan olaylar ve daha sonrasında savaş mağdurlarının kaderleriyle alakalı birçok yazılanlar çizilenler olsa da, bu kitabın farkı oradaki insanların artık kahraman Azerbaycan ordusunun gücüne inanmaları ve zafer ve topraklarımızın işgalden kurtarılacağı güne odaklanmalarıdır. İnsanlarımızın yıllarca beklemeleri boşuna değildi. Yıllar önce göçe zorlandıkları topraklara en kısa sürede geri dönecekler.”

Kimsenin yok etmeyi başaramayacağı ruhu yaşamak!

Azerbaycan’da şu anda yaşananlara da kitapta yer vereceğini belirten Hacımusalı, “Mesela Azerbaycan Ordusu’nun Albayı Cebrail'in Harovlu köyünden yedi yaşındayken göçe zorlanan Camal Ganberov'un öyküsü. Albayımız zaferin ardından, yedi yaşındayken çıktığı doğduğu evin bahçesine geri döndü. 27 yıl sonra ve o anı ölümsüzleştiriyor. Nar ağaçlarının yanında resim çektiriyor. Yüzündeki mutluluk çiçekler açmış... Ya da seksen yaşındaki Azize Bacarani Kasımova'nın öyküsü. 27 Eylül'de Azerbaycan'da başladıktan sonra seferberlik ilan edilince savaşa katılacak olan Meftun Hakverdiyevle beraber otobüse binerek asker mıntıkasına kadar geliyor. Ve gönüllü savaşa gitmek istediğini, yıllarca hemşire olarak çalıştığını söylüyor. Şehit anası Azize ananın öyküsü de benim gözlerimi yaşarttı. Duyduğumda, içim kıpır kıpır oldu. Ne olursa olsun asla bu milletin içindeki duyguları yok etmeyi başaramayacaklarını anladım. İşte bu kitabın yazılma sebebi de budur zaten” dedi.