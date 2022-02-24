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Spor Karabağ'ın Teknik Direktörü, oyuncusunun attığı golü iptal ettirdi
Spor

Karabağ'ın Teknik Direktörü, oyuncusunun attığı golü iptal ettirdi

Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Azerbaycan'ın Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:35:00 -
Karabağ'ın Teknik Direktörü, oyuncusunun attığı golü iptal ettirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Azerbaycan'ın Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.

Bakü'de Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Karabağlı futbolcu İbrahima Wadji topu rakip kaleye gönderdi. Maçı 1-0 üstünlükle götüren Olimpik Marsilyalı oyuncular golün elle atıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov, Wadji'yi yanına çağırarak gol atarken elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji topa eliyle dokunduğu itiraf edince Gurbanov da hakemi uyarak golün iptal edilmesini talep etti. Bu durum üzerine karşılaşmanın hakemi golü iptal etti.

Karşılaşmayı 0-3 kaybeden Karabağ, UEFA Avrupa Konferans Ligine veda etti.

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