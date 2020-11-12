Karabağ’ın güvenliği Mehmetçik’e emanet

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmaya ile ekonomiye yönelik önemli mesajlar ve müjdeler verdi... Azerbaycan’ı ve ‘kardeşim’ dediği İlham Aliyev’i bir kez daha kutlayan Erdoğan, varılan anlaşmaya göre, şu ana kadar henüz ele geçirilememiş Azerbaycan toprakları ile Karabağ’ın kalan kısımlarının Azerbaycan’a bırakılacağını söyledi.

28 yıllık işgal resmen sona eriyor

Erdoğan, tarihi zaferle sonuçlanan anlaşmayla ilgili şunları dile getirdi: “Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece, Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ’daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir. Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır.

Kıbrıs, Bosna ve Hocalı ders oldu

Türkiye ve Türk Milleti olarak, 28 yıldır her gün bu işgalin sızısını, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yüreğimizde hissettik. Daha önce Kıbrıs’taki, yine 1990’lı yıllarda Bosna’daki katliamlara seyirci kalanlar, Karabağ’daki katliamları da görmezden gelmişlerdir. Biz, Hocalı’da ve diğer Karabağ şehirlerinde katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaşadık, gözyaşı döktük. Ermenistan’ın yeniden Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alarak, bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağladık.”

Nuri paşa’nın ruhu şad olmuştur

Karabağ’ın yeniden Azerbaycan yurdu haline gelmesiyle, hepsini de rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Emin Resulzade’nin, Enver Paşa’nın, Nuri Paşa’nın, Zeynel Abidin Tagiyev’in, Hüseyin Cavid’in, Ahmet Cavad’ın, Umummilli lider Haydar Aliyev’in hatıraları şad olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinçleri sevincimiz, gururları gururumuzdur. İnşallah bundan sonra Azerbaycan’la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız.”

Türk lirasına güvenen kazanacak

Ekonomiye de değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ekonomi politikalarımızı fiyat, finansal ve makroekonomik istikrar olmak üzere, üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını istiyorum.”

Kabine değişikliği bitmiştir

Berat Albayrak’ın istifasını değerlendiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın ardından Elvan’ın göreve başlamalarıyla, piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuz göstermektedir. Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan, kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberlerdir.”