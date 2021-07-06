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Dünya Karabağ'da Azerbaycan askerlerine saldırı
Dünya

Karabağ'da Azerbaycan askerlerine saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 20:04:00 -
Karabağ'da Azerbaycan askerlerine saldırı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni bir grup, Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 civarında ateşkesi sağlamakla görevli Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Ağdam ilinin Aliağalı köyü istikametindeki Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Ermeni silahlı grubun ateşi sonucu, yol yapım çalışmalarına nezaret eden 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Yaralı asker, hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes gereği bölgede geçici görevle bulunan Rus silahlı kuvvetleri komutanlığına ve Türkiye-Rusya İzleme Merkezine bilgi verildi.

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