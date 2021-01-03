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Dünya Karabağ zaferindeki dikkat çeken detayı anlattılar
Dünya

Karabağ zaferindeki dikkat çeken detayı anlattılar

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtaran Azerbaycan ordusuna bağlı subaylar zaferde Türkiye'nin payına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 02:24:00 -

Terör devleti Ermenistan'a büyük bir hezimet yaşatan Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri Karabağ zaferini anlattı. Kahraman askerler, "44 günde 30 yıllık savaşı bitirmek için sadece teknoloji yeterli olmaz. Bunun arkasında derin bir geçmiş var. 90'lı yıllardan bugüne Türkiye'de eğitim almamış Azerbaycan subayı yoktur." ifadelerini kullandı. Tüyleri diken diken eden video dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

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