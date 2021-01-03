Karabağ zaferindeki dikkat çeken detayı anlattılar
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtaran Azerbaycan ordusuna bağlı subaylar zaferde Türkiye'nin payına dikkat çekti.
Terör devleti Ermenistan'a büyük bir hezimet yaşatan Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri Karabağ zaferini anlattı. Kahraman askerler, "44 günde 30 yıllık savaşı bitirmek için sadece teknoloji yeterli olmaz. Bunun arkasında derin bir geçmiş var. 90'lı yıllardan bugüne Türkiye'de eğitim almamış Azerbaycan subayı yoktur." ifadelerini kullandı. Tüyleri diken diken eden video dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.