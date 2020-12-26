Karabağ zaferi tuvalde
Bursa’nın proje okullarından Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve Karabağ’da Ermenistan’a karşı elde edilen zaferi resmetti.
Resim Bölümünden 120 öğrenci, öğretmenleri Nagihan Ergiyen, Serap Çalkı Uçar, Elif Kocaağa Ataman, Serpil Türk, Gürcan Özdemir, Hilal Sakin ve Kubilay Uzar yönetimindeki proje kapsamında birer resim çizdi. Bu resimler arasından seçilen 55’i sergilenecek. Okul müdürü Remzi Ayaz, Karabağ Zaferi’nden dolayı Azerbaycan’ın yanında yer aldıklarını ifade etmek için iki milletin kardeşliğini yansıtan resim sergisi açma fikrinin ortaya çıktığını söyledi. Ayaz, “Kalemle, boyayla, fırçayla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olalım istedik” dedi.