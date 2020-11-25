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Spor Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları 26 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Ülkemizi temsil eden Sivasspor deplasmanda Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor maçı saat kaçta? | Sivasspor maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:46:00 -
Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Karabağ ile Sivasspor İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Peki, Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta?

Karabağ Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

4. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Azerbaycan ekibi Karabağ, Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebinde bulunduğu için karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.55'te başlayacak. Karabağ-Sivasspor maçı beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca mücadele Azerbaycan kanalı CBC Sports’tan şifresiz yayınlanacak.

İki ekip arasında oynanan ilk maçı Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

I Grubu puan grubu

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları

20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere)

20.55 AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna)

20.55 Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Lille (Fransa) - Milan (İtalya)

20.55 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor

20.55 LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika)

20.55 Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda)

20.55 Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya)

20.55 Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Cluj (Romanya) - Roma (İtalya)

23.00 Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

23.00 Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz)

23.00 PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)

23.00 Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan)

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