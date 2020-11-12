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Gündem “Karabağ ikinci Çanakkale’dir”
Gündem

“Karabağ ikinci Çanakkale’dir”

Azerbaycan, Türkiye’nin de desteğiyle 30 yıldır Ermenistan tarafından hukuksuzca işgal edilen topraklarını azad etti. Azerbaycan ordusunun Ermenistan karşısındaki büyük zaferini Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Karabağ, Türk-İslam milletinin ikinci Çanakkale’sidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:30:00 -
“Karabağ ikinci Çanakkale’dir”

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Azerbaycan’ın işgalcilere karşı bile barış elini uzattığını vurgulayan Topçu şunları dile getirdi: “Şehid atamız Ahmed Cevad bugün sağ olsaydı ‘Bismillah’ şiirinin benzerini Karabağ’ı işgalden kurtaran Can Azerbaycan’ın muzaffer ordularına ve baba vasiyetini yerine getiren hayırlı evlat Ali Başkomutan Cenap Başkan İlham Aliyev içinde yazardı. Azerbaycan’ın bu zaferini insanlık tarihi ‘İnsani Zafer’ diye yazacaktır. Çünkü Azerbaycan, uluslararası hukuka, sivil insan haklarına ve doğaya, savaş hukuku ve şartları içinde parmak ısırtacak derecede riayet etmiş, üstün iken bile mağlup mütecavize barış elini uzatmıştır.”

Bölgeye huzur gelecek

Yalçın Topçu, şöyle devam etti: “Karabağ Kafkasya’nın ve büyük Türk İslam milletinin ikinci Çanakkale’sidir. 1915 de Çanakkale’de destan yazanların ikiz kardeşi olan Azerbaycan halkı, 1918’de ve Kara Yanvar 20.01.1990’de Bakü’de, şimdi de 8 Kasım 2020’de Şuşa’da yazmışlar, öz toprakları Karabağ’ı saldırgan Ermenistan’ın 30 yıllık zalim alçak işgalinden kurtarmışlardır. Azerbaycan’ın bu zaferi aynı zamanda 28 yıldır Ermenistan’a aldıkları kararı uygulatamayan BM’in de, yara alan prestiji için de derman olacaktır. Bu zafer ile 100 yıldır verdiğimiz şehitlerin ruhu şad oldu. Bölge ve dünya halkları emin olsun ki Azerbaycan’ın bu ‘İnsanı Zafer’i bölgeye barışı ve refahı getirecek.”


Yeni Akit Gazetesi
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