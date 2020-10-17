Karabağ için heyecanlandıran sözler

Taha Emre ÖZDEMİR / TBMM

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine yönelik alçak saldırısına sert ifadelerle tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi İbrahim Aydemir, "Kalleşlik bunların genlerine sirayet etmiş." dedi.

Ateşkesi ısrarla ihlal eden Ermeniler yine mazlum sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın bir savaş suçu işlediğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi İbrahim Aydemir, "Ermeniler geçmişte olduğu gibi bugün de sivillere yönelik katliam yapıyor. Yiğitçe, mertçe cephede savaşmıyorlar. Kalleşlik bunların genlerine sirayet etmiş." ifadelerini kullandı.

AK Partili Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Karabağ çok yakında gerçek sahiplerinin olacak"

"Yiğit Azerbaycan askeri Allah'ın izni ile bu alçakları bertaraf edecekler. Zaten cepheden aldığımız görüntüler de bu yönde. Karabağ çok yakın bir zamanda gerçek sahiplerinin olacak. Olması gereken de budur."