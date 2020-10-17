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Gündem Karabağ için heyecanlandıran sözler
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Karabağ için heyecanlandıran sözler

Ermenilerin sivillere yönelik saldırılarını çok sert ifadelerle eleştiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Yiğit Azerbaycan askeri Allah'ın izni ile bu alçakları bertaraf edecekler. Zaten cepheden aldığımız görüntüler de bu yönde. Karabağ çok yakın bir zamanda gerçek sahiplerinin olacak. Olması gereken de budur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:59:00 -
Karabağ için heyecanlandıran sözler

Taha Emre ÖZDEMİR / TBMM

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine yönelik alçak saldırısına sert ifadelerle tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi İbrahim Aydemir, "Kalleşlik bunların genlerine sirayet etmiş." dedi.

Ateşkesi ısrarla ihlal eden Ermeniler yine mazlum sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın bir savaş suçu işlediğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi İbrahim Aydemir, "Ermeniler geçmişte olduğu gibi bugün de sivillere yönelik katliam yapıyor. Yiğitçe, mertçe cephede savaşmıyorlar. Kalleşlik bunların genlerine sirayet etmiş." ifadelerini kullandı.

AK Partili Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Karabağ çok yakında gerçek sahiplerinin olacak"

"Yiğit Azerbaycan askeri Allah'ın izni ile bu alçakları bertaraf edecekler. Zaten cepheden aldığımız görüntüler de bu yönde. Karabağ çok yakın bir zamanda gerçek sahiplerinin olacak. Olması gereken de budur."

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Yorumlar

34

bu vekilinize söyleyin iranla ilişkileri kessinler abd ile kardeş dost akraba olsunlar eğer siz iranla ilişkileri tüm alanlarda kesersez işte o zaman abd sizin her istediğinizi yapar aklınızı kullanın
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