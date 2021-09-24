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Dünya Karabağ hezimetinden sonra iyice köşeye sıkışan Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: İlişkilerimizi kademeli olarak düzeltmeye hazırız!
Dünya

Karabağ hezimetinden sonra iyice köşeye sıkışan Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: İlişkilerimizi kademeli olarak düzeltmeye hazırız!

Ermenistan, Türkiye'ye yönelik ılımlı açıklamalarını sürdürüyor. Bu kez Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 21:48:00 -
Karabağ hezimetinden sonra iyice köşeye sıkışan Ermenistan’dan Türkiye açıklaması: İlişkilerimizi kademeli olarak düzeltmeye hazırız!

Grigoryan, "Türkiye ile ilişkilerimizi kademeli olarak düzeltmeye hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ardından, bir ılımlı açıklama da Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'dan geldi.

Grigoryan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini kademeli olarak düzeltmeye hazır olduklarını dile getirerek, bölgede barışın sağlanması gerektiğini vurguladı ve "Bu anlamda Türkiye ile ilişkilerimizi çözmemiz gerekiyor." dedi.

Grigoryan, "İki ülkenin üst düzey temsilcilerinin bir araya gelmesini organize etmeye de hazırız." ifadesini kullandı.

Paşinyan'dan Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bir süre önce, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeye, sınırları açmaya ve ulaşım engellerini kaldırmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

 

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