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Karaaslan: “Başarıya inanıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Milletimizin ve memleketimizin önünde yeni bir kapı açacak, bizi çok daha güçlü geleceğe taşıyacak bu seçimden başarıyla çıkacağımıza sonsuz inanıyoruz” dedi.

29 Mart 2019 Cuma 17:49
Karaaslan: “Başarıya inanıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Milletimizin ve memleketimizin önünde yeni bir kapı açacak, bizi çok daha güçlü geleceğe taşıyacak bu seçimden başarıyla çıkacağımıza sonsuz inanıyoruz” dedi.


Karaaslan ve İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, Memur-Sen İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, seçimlerin sonucunun AK Parti, millet, ülke ve Memur-Sen için hayırlara vesile olmasını ve ümmet için ümit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin umudunun devam etmesini diledi.



“Bu seçimden de teveccühle tekrardan çıkacağız”


Karaaslan ise seçim sürecinin önemli ve hayati bir süreç olduğunu vurguladı.Sürecin önemi ve ehemmiyetinin her geçen gün kendini hissettirmekte olduğunu ifade eden Karaaslan, “1 ay önce beka dediğimizde ‘yerel seçim sonuçta o kadar da önemli olmasa gerek’ diye bakanların bugün bekadan ne kastedildiğini ve Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli bir seçime gittiğimizi herkesin zihninde bunun netleştiğini düşünüyorum. Sizlerin Türkiye’ye katkısı çok önemli. Her ne olursa olsun hepimiz büyük ve güçlü bir Türkiye ortak hedefinde birleşiyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle birlikte bu seçimden de teveccühle tekrardan çıkacağız. Mücadelemiz devam ediyor ama ilerleme çabamızda aynı derecede önemle devam ediyor. Milletimizin ve memleketimizin önünde yeni bir kapı açacak, bizi çok daha güçlü geleceğe taşıyacak bu seçimden başarıyla çıkacağımıza sonsuz inanıyoruz” diye konuştu.


Ziyaretin sonunda, Hamdi Yıldız, Karaaslan ve Başkan Tok’a tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:49
  1. doğa

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