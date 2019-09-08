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Karaaslan atıkları doğaya geri kazandıran sergiyi açtı

SAMSUN (İHA) – Samsun Gazi Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları ve Halk Eğitim Müdürlüğünde görevli hocalar tarafından hazırlanan “Topluma Kazandır Doğaya Can Ver” sergisi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katılımıyla açıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 19:33
Karaaslan atıkları doğaya geri kazandıran sergiyi açtı

SAMSUN (İHA) – Samsun Gazi Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları ve Halk Eğitim Müdürlüğünde görevli hocalar tarafından hazırlanan “Topluma Kazandır Doğaya Can Ver” sergisi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katılımıyla açıldı.


İlkadım’da bulunan Samsun Gazi Devlet Hastanesi fuaye alanında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları tarafından hazırlanan “Topluma Kazandır Doğaya Can Ver” sergisinin açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun İl Genel Meclis Üyesi Aylin Karlı, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Oruç ve müdür yardımcılarının oluşturduğu heyetin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, serginin önemine dikkat çekti ve hayırlara vesile olmasını diledi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’le birlikte açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından danışanların sergi için hazırladığı eserleri inceleyen Karaaslan, bazı eserlere özel bir ilgi gösterdi, bazılarının hazırlanış hikayelerini bizzat hazırlayan danışanlardan dinledi. Fuayedeki eserlerin incelenmesinin ardından sergi açılışına özel düzenlenen kokteyl alanına geçen Çiğdem Karaaslan ve Mustafa Demir’e üzerinde Vav ve Elif harflerinin bulunduğu tablo hediye edildi ve açılış pastası kesildi. Kokteylde danışanlar korosu tarafından küçük bir müzik dinletisi de yapıldı.


Atık malzemeler değerlendirilerek yapılmış sergi hakkında bilgi veren Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emine Sehmen, eserlerin büyük bölümünün atık malzemeler değerlendirilerek yapıldığını ifade ederek ,“Amacımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki danışanlarımız ve halk eğitim müdürlüğünde görevli hocalarımız tarafından yapılan el işi sanat eserlerimizin sergilenmesidir. Eserlerimizin büyük bölümü atık malzemelerden yapılmış olup, atıkların sanat eserine dönüştürülerek geri kazanılması sağlanmıştır. Birimimiz danışanlarımızı topluma kazandırarak atıklarla doğaya can vermektedir. Bizim bu ünitemizde bir danışanımız aldığı kurslar ve eğitimlerle üniversite sınavını kazandı. İki danışanımızın da KPSS sınavını kazanarak iş bulması sağlanmış ve istihdam oluşturulmuştur” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:33
  1. sergi
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