Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü mevkisi 1-2. kilometrelerinde İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri 8 Eylül'e kadar trafiğe kapalı olacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesimi Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent kavşakları istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Seydikemer-Korkuteli yolunun 3-51 ve Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.