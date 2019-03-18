Kara yollarında son durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan yolunun 38-39'uncu kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Söke-Milas yolunun 54-58'inci kilometreleri arasında (Pınarcık mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, ulaşım diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 13-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Menemen-Aliağa yolunun 33-37'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Adilcevaz-Erciş ayrımı, Sarısu-Patnos ayrımı, 12. Bölge Hudut yolunun 21-28'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2'nci kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 0-28'inci kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.