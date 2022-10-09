Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Çatalca kavşakları 31-33. kilometrelerinde (İstanbul-Edirne) yol bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören (Güney yönü) bağlantı yolu 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ağaçören yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) yol bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde Yeşilovacık-Aydıncık mevkisinde, patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle, 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 24-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 47-50. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13. ile 22-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

​​​​​​​Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerinde her iki yöndeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.