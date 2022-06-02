Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul istikametinde sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünelde yapılan aydınlatma, elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.