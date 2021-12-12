Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Samsun-Ordu yolunun 6. kilometresinde (Derebahçe alt geçit mevkisi) mazgal temizliği çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 53-54. kilometrelerinde Silifke-Taşucu ve Taşucu-Ovacık arasındaki yapım, Adıyaman şehir geçiş yolunun 0-5. kilometrelerinde yan yollarda yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105. kilometreleri ve 110-115. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 26-27. kilometrelerinde şev yüzeylerinde çelik ağ yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kars-Iğdır yolunun 64-65. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpündeki elektrik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar tünel trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sürdürülecek.