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Aktüel Kara yollarında son durum
Aktüel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 09:01:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı kolunda bakım ve onarım çalışması sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler sağ şeride yönlendiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Devlet yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol viyadük yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çekerek çevre yolunun 17-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü sağlanıyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması sebebiyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-20.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım birer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

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