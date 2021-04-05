Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun Yeni Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları yapımı kapsamında, köprü yaklaşımlarında zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-20.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapımı dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.