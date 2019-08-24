Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılacak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak. TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze Kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılacak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek. Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir Kavşağı 2-6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü verilecek. Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya Kavşağı 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'nde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gölbaşı istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep Kesimi Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek. Sivrihisar-Polatlı yolunun 23-32. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. Seydikemer-Korkuteli yolunun 3-51. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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