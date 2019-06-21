ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden gidiş-geliş devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik Kavşağı 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı yönü) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Aliağa-Menemen yolunun 33-38. kilometrelerinde Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 32-35. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.



Sinop-Gerze-Yakakent devlet yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı Bağlantı kolundaki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle, Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.



Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde bulunan Sarsap Tüneli'nde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.



Burdur-Antalya yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü kapatılarak, ulaşıma Antalya gidiş yönünden iki yönlü izin veriliyor.