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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-07-24 08:44:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü genleşme derzlerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol 9 Ağustos'a kadar trafiğe kapatılacak. Trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş (bant aktarma) şeklinde sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları arası Ankara-İstanbul (Kuzey) istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak, trafik akışı İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Bolu (Doğu) Kavşağı kesimi 9-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle 26 Temmuz'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

Bingöl-Solhan yolunun 35-38. ve Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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Trabzon-Rize yolunun 0-5. kilometrelerinde yapılmakta olan bordür boyama çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla yol kapatılarak, trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

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