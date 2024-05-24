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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-05-24 09:11:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Ispartakule Köprülü Kavşağı güney taşıma yolu (Ankara istikameti) otoyol çıkış kolunda derz yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol çıkış kolundaki köprüde 27 Mayıs saat 06.00'ya kadar şerit daraltılması yapılacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kumkısık-Pamukkale kavşakları 4-5. kilometrelerinde enerji iletim hattı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Karataş viyadüğünün Çankaya Kavşağı istikametindeki genleşme derzi değişimi dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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Beşikdüzü-Trabzon yolunun 47. kilometresindeki Beşirli Tüneli'nin her iki istikametindeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresinde (Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisi) yapılan menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

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