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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-01-21 09:02:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerindeki (Seferihisar-Urla kavşakları) bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerindeki Gaziantep doğu alın gişesi inşa çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit çalışmaları dolayısıyla ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinde servis yolundan devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ile Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal altgeçidinde yürütülen bakım-onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Bursa istikametinde şerit daraltması yapılırken, ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
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Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki oto korkuluk yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Manavgat yolunun muhtelif kesimlerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

 

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