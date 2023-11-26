Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu kavşağının 4 numaralı kolunun 2. kilometresinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar sırayla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 Viyadüğü'nde (Tüneller mevkisi) onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.

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Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde Kaklık altgeçidi yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde otokorkuluk montaj çalışması sebebiyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 42-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.