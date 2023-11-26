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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-11-26 09:22:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu kavşağının 4 numaralı kolunun 2. kilometresinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar sırayla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 Viyadüğü'nde (Tüneller mevkisi) onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.
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Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde Kaklık altgeçidi yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı. Bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde otokorkuluk montaj çalışması sebebiyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 42-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kara yollarında durum
Kara yollarında durum

Yerel

Kara yollarında durum

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Resmi İlanlar

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

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