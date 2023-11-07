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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-11-07 08:42:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova Kavşağı 3. kolundaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İzmir yönünde kavşak kolu trafiğe kapatıldı. Bu nedenle Altınova Kavşağı'ndan girip İzmir istikametine gidecek sürücülerin İstanbul yönüne yönlendirilerek, Osmangazi Köprüsü'nden önce alt geçitten İzmir yönüne dönüş yapmaları sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisindeki alt geçit çalışmaları sebebiyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometreleri Kırkgeçit 15. viyadüğündeki derz çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerindeki (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım aynı istikametten iki yönlü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Harmancık-Tavşanlı istikameti 165-171. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Bartın-Karabük yolunun 31-33. kilometrelerindeki menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

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