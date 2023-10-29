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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2023-10-29 09:21:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde Kırkgeçit 15.Viyadüğü'nde derz çalışması sebebiyle Ankara istikameti (sol platform) trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden (sağ platform) iki yönlü sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım kontrollü veriliyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir yönü trafik bant aktarma olarak yapılacak, trafik akışına karşı yönden gidiş-geliş şeklinde izin verilecek. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 0-6. kilometrelerinde İncek Kavşağı istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bu kesimde ayrıca, Eskişehir Kavşağı'nın İncek istikameti katılım kolu da trafiğe kapalı, sürücüler Eskişehir Kavşağı'nın diğer kollarından İncek istikametine yönlendiriliyor. Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometrelerindeki Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı, ulaşıma yan yoldan izin veriliyor. Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenlemeleri çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun bir bandından kontrollü sağlanıyor. Pirahmet-Köse Ayrımı-Kelkit yolunun 3-6. kilometrelerinde bulunan Alıçlı-1, Alıçlı-2 ve Alıçlı-3 köprülerindeki bakım onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 17-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten çift yönlü sağlanacak. Solhan-Muş yolunun 37-38. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde Kırkgeçit 15.Viyadüğü'nde derz çalışması sebebiyle Ankara istikameti (sol platform) trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden (sağ platform) iki yönlü sağlanıyor.

 

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapıldığından ulaşım kontrollü veriliyor.

 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir yönü trafik bant aktarma olarak yapılacak, trafik akışına karşı yönden gidiş-geliş şeklinde izin verilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 0-6. kilometrelerinde İncek Kavşağı istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bu kesimde ayrıca, Eskişehir Kavşağı'nın İncek istikameti katılım kolu da trafiğe kapalı, sürücüler Eskişehir Kavşağı'nın diğer kollarından İncek istikametine yönlendiriliyor.

 

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

 

Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometrelerindeki Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı, ulaşıma yan yoldan izin veriliyor.

 

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenlemeleri çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun bir bandından kontrollü sağlanıyor.

 

Pirahmet-Köse Ayrımı-Kelkit yolunun 3-6. kilometrelerinde bulunan Alıçlı-1, Alıçlı-2 ve Alıçlı-3 köprülerindeki bakım onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

 

Diyarbakır-Mardin yolunun 17-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol şeritten çift yönlü sağlanacak.

 

Solhan-Muş yolunun 37-38. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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