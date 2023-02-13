Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki (Karaburun-Zeytinler kavşakları bölgesi) yapım çalışmaları nedeniyle yolun geliş ve gidiş istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71, Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-65, Karaburun-Urla yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometredeki Aktaş-2 Köprüsü'nde gerçekleştirilen onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.