Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları kesimi 7-11. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 33-34. kilometrelerinde (Darıca mevkisi) duvar imalatı çalışması dolayısıyla Beşikdüzü-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme, Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.