Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik kavşakları kesimi 7-11. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak devam ediyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 33-34. kilometrelerinde (Darıca mevkisi) duvar imalatı çalışması dolayısıyla Beşikdüzü-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme, Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.