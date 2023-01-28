  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'da derman bulamayan öğrenci tedavi için Türkiye'ye getirildi!

Başkan Erdoğan Avrupa'daki Türklere seslendi

6'lı Masa CHP yandaşı Sözcü'yü bile isyan ettirdi: Attıkları manşet olay oldu

Bill Gates'ten Ukrayna'ya ağır suçlama! Batı basını sansürledi

ÖSYM Başkanı sürpriz açıklamayı duyurdu! 13 yıl aradan sonra bir ilk geliyor: O ülkelere YÖS'ü uygulayacağız

Dünyaca ünlü otomobil devi fiyatları düşürdü! Kimse bu gelişmeye inanamadı: C sınıfı sedan bakanlar dikkat

Çad'da otobüs kamyona çarptı: Ölüler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO restinin ardından ABD'den dikkat çeken açıklama

Gayr-i meşru ilişki yine felaket getirdi! Küçük bebek ölü bulundu

Bakan Süleyman Soylu duyurdu... İşte Türkiye'de kalan terörist sayısı
Gündem Kara yollarında durum
Gündem

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 08:45:00 -
Kara yollarında durum

 Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım 2'şer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16 ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23