  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Usame Bin Ladin'in oğlundan İsrail kararı
Obüsler artık daha hızlı: Elektrikli fırtına!
Milli Takımda Zeki Çelik şoku
İran’dan Afganistan açıklaması: Seçimlere dayalı sistem kurulmalı
Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 08:47:00 -
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Kumluca istikametinde ulaşım tek şeritten, Antalya istikametinde ise iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6, Yozgat-Kırıkkale yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerindeki sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan yolunun 68-72. kilometrelerindeki (Şavşat şehir geçişi) yapım çalışması sebebiyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Şavşat şehir merkezi iç yolundan sağlanıyor.

Yalova-Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay