ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldığından, ulaşım, hafif taşıtlar için otoyolun Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerindeki genleşme derzi değişim çalışmaları dolayısıyla İstanbul-havalimanı ve Sincan-havalimanı istikametlerindeki katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarındaki üstyapı yenileme, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım, Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma sistemi montaj, Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.



Kütahya-Eskişehir devlet yolundaki köprülerin genleşme derz ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.















