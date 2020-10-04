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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-10-04 08:37:47 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir Kavşağı 6-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Turgutlu-Akalın kavşakları İzmir istikameti 3. kilometrede yol bakım-onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 39-40. kilometrelerindeki Sarıdere Köprüsü'nde bağlantı kolları yapım, Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak, Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit çalışması yapıldığından ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerine üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bozyazı-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım, Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde de Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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