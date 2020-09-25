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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-25 08:20:18 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti, Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 15-17. kilometrelerinde, Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nizip Kavşağı-5. Bölge sınırı yolunda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Acıgöl-Nevşehir-Kayseri yolunun 26-27. kilometrelerinde (Nevşehir şehir geçişi) köprülü kavşak alt geçidi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kavşak kollarından kontrollü sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı menfezinin yıkım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 52-55. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan ve tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde yaya kaldırımı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanacak.

Akseki-Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.


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