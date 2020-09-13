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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-13 08:52:26 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde banketlere denk gelen alanlarda köprü ayak imalatları çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışmanın denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde 3 şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım, Iğdır-Doğubayazıt yolunun 5-10. kilometrelerinde yol yapım, İnegöl-Bozüyük yolunun 10-13. kilometreleri Muratdere mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 19-22. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yenileme çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Akhisar-Manisa yolunun 4-6. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bolu-Gerede yolunun 70-72. kilometrelerinde (Gerede şehir geçişi) üstyapı (BSK) yenileme çalışmaları dolayısıyla Gerede-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Acıgöl-Nevşehir-Kayseri yolunun 26-27. kilometrelerinde bulunan Nevşehir şehir geçişinde (Şifa Meydanı) köprülü kavşak alt geçidi bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kavşak kollarından kontrollü sürdürülüyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönündeki tüpünde bakım onarım çalışması yapılacak. Tünel, 13-18 Eylül'de 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak, ulaşıma eski yoldan (Ovit Geçidi) izin verilecek.

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