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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-03 08:31:10 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde Kuzey-Gölcük kavşakları 0-8. kilometreleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Eskişehir yolunun 18-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan dolayısıyla 0-40. kilometreleri ulaşıma kapatıldı. Sürücüler, servis yolu olarak Gülnar-Mut yoluna yönlendiriliyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 64-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 53-58. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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