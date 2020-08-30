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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-08-30 09:49:28 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM Akyazı Kavşağı Kolu 1. kilometresinde yapılacak K74 Köprüsü orta ayağının imalatı için TEM Otoyolu'nun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları (sanat yapısı) dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kulu ayrımı-Bala yolunun 37-41. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerinde ve Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bu kesimlerde kontrollü izin veriliyor.

Çan-Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü'nde yıkım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kurucaşile-Cide yolunun 0-24. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Kızıldağ-Refahiye yolunun 23-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat şehir geçişi) 10. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.


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