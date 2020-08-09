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Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-08-09 08:56:00 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3 kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikametinde her gün 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametten 2 yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköyü-Samsun Yolu kavşakları 2-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kıbrısköyü istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten 2 yönlü olarak izin veriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 25. kilometresindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 20-22 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten 2 yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah, Yunak-Akşehir yolunun 40-56 kilometreleri arasındaki yol yapım, Selim-Sarıkamış-Karakurt yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41 kilometreleri arası (Akçaabat şehir geçişi) ile 55. kilometresindeki (Liman kavşağı mevkisi) trafik güvenliği sistemleri altyapı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her 2 yönünde 07.00-22.00 saatlerinde tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Mucur-Kayseri yolunun 89-94 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü olarak izin veriliyor.


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