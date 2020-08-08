ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Fırat Viyadüğü'nde Gaziantep istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa batı ve Karacabey kavşaklarında her iki istikametteki yol çalışması dolayısıyla ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-55. kilometrelerindeki tünellerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 10 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde Keşap ve Geçilmez tünellerinde ulaşım tek şeritten kontrollü, Uluburun ile Arıdurak tünellerinde de servis yolundan gerçekleştirilecek.



Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşağı 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun 10-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Silifke-Mut yolunun 32-33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı, bu kesimde ulaşım Gülnar-Mut üzerinden devam ediyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 34-39. kilometrelerinde 13.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.



Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde gidiş şeridi servis yolundan sağlanıyor.



Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.