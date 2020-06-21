Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı gişeleri-Silivri kavşağı 4-12. kilometreleri arasında güney taşıma yolu (Edirne-İstanbul istikameti) kuzey taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışı iki yönlü sağlanacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montajı çalışmaları nedeniyle 26 Haziran'a kadar saat 00.00-06.00 arasında şerit daraltmaları yapılacak.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan Kavşağı 2-8. kilometreleri arasında, üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 1 Temmuz'a kadar İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştirilecek.
İzmir Çevre Yolu Cengizhan-Onur Kavşağı 0-1 kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla "Cengizhan Katılım Yolu" trafiğe kapatılarak, ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden yapılacak.
Balıkesir-Akhisar Yolu üzerinde bulunan köprülerde, genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.
Seydişehir-Bozkır Yolunun 6-16. kilometreleri arasında, yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Akseki-Manavgat-Alanya Yolunun 34-39. kilometreleri arasında, patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 13.00-17.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.
Ünye-Fatsa Yolunun 0-14. kilometreleri arasında bulunan köprülerde, genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılacak.
Çaldıran-Doğubeyazıt Yolunun 20-23. kilometreleri arasındaki, yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ yönden kontrollü olarak sağlanacak.
Zonguldak-Devrek-Mengen Yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki, heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.