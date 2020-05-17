ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerindeki araç üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, her iki yönde iki şerit olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.



Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Trabzon-Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerindeki heyelan ve çökmeler nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.



Akseki-Manavgat yolunun 34-37. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yol 12.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Kuşadası Şehir Geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.